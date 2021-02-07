بالتركية .. أحمد حسن يبعث برسالة لـ مصطفى محمد

بعث اللاعب المعتزل أحمد حسن لاعب النادى الأهلى والزمالك السابق رسالة للاعب مصطفى محمد لاعب جالاتا سراى التركى رسالة.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر":"Haydi Mostafa, kendini göster kardeşim! Başarılar dilerim. Tebrikler..مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى.. سعيد جدًا بالبداية الرائعة والموفقة لمصطفى محمد في الدوري التركي، وأتمنى استمرار التألق علشان تكون خطوة لنادي أكبر في دوري أقوى إن شاء الله".

وقدم مصطفى محمد أداءً رائعا مع جالاتا سراي، منذ انضمامه إلى الفريق، حيث شارك في مباراتين، سجل خلالهما هدفين.

وانضم مصطفى محمد إلى جالاتا سراي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة مقابل مليوني دولار، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.