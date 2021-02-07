طلب جديد بالرحيل .. الأزمات تحاصر بيراميدز وتهدد مسيرته فى الدوري

لا يزال الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز يعانى بقوة خلال الموسم الكروى الجارى رغم فوزه الأخير على طلائع الجيش بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بالجولة الـ 12 من منافسات الدورى الممتاز .

ويعانى الفريق السماوى بقوة فى الوقت الحالى نتيجة إصابة عدد كبير من نجوم الفريق وبات موقفهم غامضا بشأن العودة للمشاركة من جديد مع الفريق خلال الفترة المقبلة .

وتعرض عبدالله السعيد إلى إصابة قوية فى فخذه خلال مشاركته مع بيراميدز أمام الإسماعيلى فى المباراة التى أقيمت بينهما قبل عدة أيام بملعب الإسماعيلية وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ولم يستطع عبدالله السعيد استكمال المباراة بسبب آلام الإصابة القوية.

ولا يزال عبدالله السعيد يعانى من الإصابة القوية وأصبحت تهدده بشأن المشاركة مع فريقه فى الفترة المقبلة فى ظل استمرار الآلام لدى اللاعب وعدم تمكنه من العودة إلى تدريبات الفريق مرة أخرى.

ويخشى مسئولو بيراميدز من استمرار غياب عبدالله السعيد عن الفريق لمدة طويلة بسبب هذه الإصابة القوية وبالتالى يتأثر الفريق بغيابه نتيجة دوره المحورى داخل أرضية الملعب وقيادته للفريق.

ويعانى أيضا رمضان صبحي نجم الفريق من الإصابة وهو ما أدى إلى تغيبه عن المباراة الماضية أمام طلائع الجيش ، ويعانى أيضا أحمد الشيخ الوافد الجديد للفريق من إصابة قوية أدت إلى تغيبه عن الفريق طوال الفترة الماضية .

وكذلك الأمر بالنسبة لـ محمد حمدى الظهير الأيسر الأساسى ، بينما لا تزال أزمة المهدى سليمان حارس المرمى قائمة بسبب خضوعه للتحقيق بسبب " بوست شهير له عبر السوشيال ميديا " وسط أنباء قوية أكد أن الحارس طالب الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يشعر بالظلم نتيجة عدم مشاركته فى المباريات .