أعلن التشيلي سالاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة غزل المحلة، المقرر إقامتها بعد قليل على ستاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الممتاز. وجاء التشكيل على النحو التالي:- في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف خط الدفاع: ابراهيم ريعو، محمود مرعي، إيهاب المباركي ، كريم الدبيس خط الوسط: احمد سعيد، محمد عبد العاطي، محمد هلال خط الهجوم: حسام عرفات ، جورجينيو، صلاح أمين . وتعد مباراة اليوم هى الأولى للفريق الدجلاوى تحت قيادة مدربه التشيلي سالاس .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الضربة الأولى لـ سالاس.. تشكيل وادى دجلة لمواجهة غزل المحلة بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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