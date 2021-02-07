عودة هاري كين.. تشكيل توتنهام أمام ويست بروميتش في الدوري الإنجليزي

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة وست بروميتش ألبيون، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل عودة هاري كين نجم الفريق الأول، بعدما تعافى تماما من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي: لوريس، أورييه، ألديرفيرلد، سانشيز، ديفيز، هويبرج، ندومبلي، لاميلا، لوكاس، سون، كين. ويحتل توتنهام المركز التاسع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد ويست بروميتش في المركز قبل الأخير بـ 12 نقطة. ويحتاج توتنهام الجريح لتحقيق الفوز بشدة، حيث أن الفوز سيحسن موقفه في جدول الدوري، وسيقربه من المربع الذهبي. وتعرض توتنهام للخسارة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ نوفمبر 2012، بهزيمته 1-0 أمام تشيلسي، في الجولة الـ22 الخميس الماضي. بينما جاء تشكيل وست برومميتش ألبيون على النحو التالي: جونستون، بيلتاير، أجاي، بارتلي، تاونسيند، سنودجراس، مايتلاند نيلز، ساويرس، كالاجر، جرانت، ديجانا.

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