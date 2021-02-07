لاكتشاف المواهب.. وزير الشباب يفتتح مهرجان TALENT بالعربي في نسخته الأولى.. فيديو وصور

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم، مهرجان TALENT، "تالانت بالعربي" الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، لاكتشاف المواهب الفنية في مجالات مختلفة.

بدأ المؤتمر والذى قدمته الفنانة صفاء أبو السعود، بالسلام الوطنى وبحضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأكد صبحي أن المهرجان يعد أول مهرجان حكومي يهدف لاكتشاف المواهب الفنية في المجالات المختلفة، والذي يستهدف أبنائنا من الشباب من سن 8 حتي 17 عاما، لاكتشاف المواهب الفنية المختلفة في المجالات "الفنية، الأدبية، العلمية، الرياضية والمجتمعية "، علي مستوى محافظات الجمهورية، حيث يهدف المهرجان إلي تنمية المهارات وغرس قيم الفنون والإحساس بالجمال، كما يهدف إلي استغلال أوقات الفراغ لدي الشباب وخلق جيل جديد مبدع والعمل علي دعمهم لإيجاد الفرص التي تتناسب مع مواهبهم المختلفة، وستقوم لجنة تحكيمية من كبار المثقفين والشعراء والفنانين والشخصيات العامة بالتحكيم في ما سيتم إرساله من أعمال للجنة.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تعمل دائما علي استغلال طاقات الشباب وتحويلها إلي طاقة إيجابية مفيدة للمجتمع تعمل علي تنميته والارتقاء به.

وتحدث رحمه ممدوح من ذوي القدرات الخاصة في المؤتمر عن المهرجان، ودعت جميع الشباب إلي المشاركة في المهرجان علي مختلف مواهبهم، واعربت انها قامت بنفسها بالتسجيل في المهرجان للتنافس فيه، حيث إن وزارة الشباب والرياضة تتيح للجميع بالمشاركة وليس هناك أي استثناء لأي شخص علي مستوي الجمهورية.

ومن المقرر ان يقام المهرجان على 3 مراحل، الأولى خاصة بالدعاية ثم تصفيات اون لاين ويليه تصفيات نهائية بمسرح وزارة الشباب والرياضة.

كما شهد المؤتمر عرض فيديو ترويجي لمختلف الفنون وكذلك نبذة عن المهرجان.

كما قام الدكتور أشرف صبحي بتكريم الاستاذة صفاء أبو السعود علي مجهوداتها وأعمالها التي تقوم بها مع الوزارة ولخدمة النشء والشباب.

يتنافس في المهرجان الشباب علي العديد من المجالات مثل الفنون التشكيلية، القصة القصيرة والمقال، التمثيل، الشعر، الإنشاد الديني، الإبتكارات العلمية، المبادرات المجتمعية وريادة الأعمال، الفنون الشعبية.