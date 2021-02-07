هل تعرض البافاري لمؤامرة؟.. رئيس بايرن ميونخ يفجر مفاجأة مدوية قبل مواجهة الأهلي

وكان نادي بايرن ميونخ أعلن صباح أمس السبت، تعطل سفر الفريق إلى قطر لأكثر من 7 ساعات، بسبب رفض سلطات مطار برلين إقلاع الطائرة.

وقال رومينجيه في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "كان لدينا دائمًا انطباع بأن هناك شخصًا في براندنبورج لا يحب نادي بايرن أو لديه بعض المشاكل مع نادي بايرن، وبالتالي وضع عقبات في طريقنا".

وأضاف: "كنا جميعا مستائين مما حدث، كمل توقعت بشكل شخصي المزيد من الاعتبار لنادي بايرن من المسؤولين، لأن الفريق سينافس في كأس العالم للأندية، والفوز باللقب سيكون أمرا جيدا لـ ألمانيا.