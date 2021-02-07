خالد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة وادي دجلة

يحل فريق غزل المحلة ضيفا على منافسه وادي دجلة اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن خالد عيد تشكيل فريق غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان الدفاع: محمد فتح الله - أحمد عيد - فتحي مبروك - يحيى حامد الوسط: أحمد الندري - بسام ماهر - أشرف السيد الهجوم: هشام بلح - عبده يحيي - اسلام فؤاد



ويدخل فريق غزل المحلة المباراة بطموحات عالية بعد الفوز المثير على الزمالك في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف أملا في تحقيق انتصار جديد لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

بينما يدخل فريق وادي دجلة المباراة الأولى تحت قيادة التشيلي سالاس المدير الفني الجديد بعد رحيل فاسيلو أملا في تحقيق انطلاقة قوية للفريق انتشاله من الهزائم المتتالية.



ويقع فريق وادى دجلة فى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 7 نقاط بينما جاء غزل المحلة فى المركز الثانى عشر برصيد 11 نقطة.