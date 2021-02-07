خالد الغندور: الأهلي يخسر أمام بايرن ميونيخ.. وهذه نصيحتى لـ موسيماني

علق الإعلامى خالد الغندور على مباراة الأهلي وبايرن ميونخ المقرر إقامتها غدا الاثنين في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلتقى فى الثامنة مساء غد الاثنين المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، نظيره بايرن ميونيخ فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.

وقال خالد الغندور فى تصريحات خاصة لصدى البلد: لقاء صعب وأتوقع أن يقدم فريق الأهلي مباراة كبيرة غدا الاثنين.

وأضاف: أتوقع أن يتلقى الأهلي خسارة بالنظر إلى فارق الخبرات والمستوي والأداء بين لاعبيه ونظراؤهم بصفوف العملاق البافاري.

وطالب خالد الغندور الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بضرورة توجيه لاعبي النادي الأهلي نحو اللعب علي الهجمات المرتدة أمام بايرن ميونيخ من أجل تهديد مرمى نوير حارس الفريق البافاري.

يذكر أنه تقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا أمام بايرن ميونيخ، الذي سيرتدي القميص الأبيض، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد صباح اليوم الأحد داخل مقر إقامة البعثة.

حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب القائم بأعمال الترجمة بالجهاز الفني.

كما حضر الاجتماع أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، وأيضا الكابتن ماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم إداريي الفريق.

وشهد الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأصفر كاملا، في حين يرتدي بايرن ميونيخ الطقم الأبيض كاملا وحارس مرماه اللون الأزرق كاملا.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على موعد الوصول إلى المباراة قبل انطلاقها بساعة و40 دقيقة، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.