عصام عبد الفتاح: حكم مباراة الأهلي وبايرن ميونخ هادئ وإنذاراته مستحقة

أثنى عصام عبد الفتاح مسئول التطوير فى لجنة حكام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف،على المستوى الفني لطاقم حكام مباراة النادى الأهلى أمام بايرن ميونيخ المقرر إقامتها غدا الاثنين بكأس العالم للأندية.

ويلتقى المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق بايرن ميونيخ مساء غد الاثنين فى إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويدير لقاء الأهلي وبايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية الاماراتي محمد عبد الله حكما للساحة يعاونه محمد الحمادي وحسن الماهري والبرازيلية إيدنا ألفيش باتيستا حكما رابعا للمباراة وحكم نقنية الفيديو البحريني خميس المري يعاونه الكندي درو فيشر

وقال عصام عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لصدى البلد: إن الحكم الاماراتي محمد عبدالله كان موجودا إبان تواجدى فى لجنة الحكام الإماراتية ومستواه تطور بشكل كبير.

وأضاف: محمد عبدالله شارك فى إدارة مباريات فى كأس العالم الاخير بروسيا ودخل ضمن المرشحين للمشاركة فى مونديال ٢٠٢٢ القادم .

وتابع: مستوى الحكم محمد عبدالله تقدم كثيرا ويتسم بالهدوء ولا يشهر البطاقات الصفراء وكروت الطرد الا لمن يستحق والذى يصدر عنه خطأ خلال مجريات المباراة.

ولفت إلى أن محمد عبدالله يتعامل مع اللاعبين بشكل متميز وبعيد عن العصبية فى المباريات التى شارك فى إدارتها سواء على المستوى المحلي أو القارة أو الدولى.

ووجه عصام عبدالفتاح نصيحة إلى لاعبي الاهلي بضرورة التركيز داخل المستطيل الأخضر على الفنيات وخطط اللعب التى يضعها الجنوب افريقي بيتسو موسيماني فقط لاسيما وأن الحكم الاماراتي من النوع الذى يتسم بالهدوء وهو من النوع البشوش مع اللاعبين خلال مجريات اللقاء.

يذكر أنه تقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية غدا أمام بايرن ميونيخ، الذي سيرتدي القميص الأبيض، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد صباح اليوم الأحد داخل مقر إقامة البعثة.

حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب القائم بأعمال الترجمة بالجهاز الفني.

كما حضر الاجتماع أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، وأيضا الكابتن ماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم إداريي الفريق.

شهد الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأصفر كاملا، في حين يرتدي بايرن ميونيخ الطقم الأبيض كاملا وحارس مرماه اللون الأزرق كاملا.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على موعد الوصول إلى المباراة قبل انطلاقها بساعة و40 دقيقة، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.