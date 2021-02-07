القطبان إيد واحدة.. الزمالك: سنشجع الأهلي فى مباراته التاريخية أمام بايرن ميونيخ

أعلن عصام سالم، المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، أن كل مسئولى الأبيض يقفون خلف الأهلى بمباراته المقبلة مع بايرن ميونخ بطل دورى أوروبا بنصف نهائى كأس العالم للأندية بقطر.

وقال عصام سالم فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "سوف نشجع الأهلى أمام بايرن ميونيخ، إحنا فى ضهر بطل أفريقيا، بإذن الله يتمكن من تقديم مباراة كبيرة تليق بالكرة المصرية بل والأفريقية أمام بطل أوروبا".

وفى هذا السياق، أكد محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية فريقه التامة لمواجهة بايرن ميونيخ غدا الإثنين فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "احنا عارفين اننا هنلاعب بايرين ميونيخ بطل اوروبا وعارفين كويس إمكانياتهم، وكنا بنسعى أننا نلاعب البايرين فى نصف النهائى، بس إحنا كمان بطل أفريقيا، ونقدر اننا نكون منافس ونقدم ماتش كويس".

وأضاف: "لاعيبة البايرن عندهم ثقة فى نفسهم حقهم، بس إحنا مش اقل من حد وانا واثق فى لاعيبتنا وان شاء الله نقدر نقدم ماتش كويس ونكون عند حسن ظن الجمهور اللى كان ورانا من اول ما وصلنا للدوحة لحد ماتش الدحيل".