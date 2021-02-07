عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

أحمد جودة - القاهرة - تلقى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدمة جديدة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أن رفضت محكمة القضاء الإداري الطعن الذي تقدم به مع أعضاء مجلس إدارته المنتخب ضد قرار وزير الشباب والرياضة بإيقافه.

ورفضت محكمة القضاء الإداري طعن مجلس إدارة الزمالك الذي تقدم به مرتضى منصور رئيس الفريق الأسبق وهاني زادة بالإضافة إلى أحمد عادي وأحمد مرتضى وكذلك شريفة الفار وإسماعيل يوسف وحمادة أنور.

يُذكر أن وزير الشباب والرياضة قد أوقف مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور عن العمل وقام بتجميده وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي بسبب المخالفات المالية التي تم رصدها بواسطة لجان التفتيش التابعة للوزارة.