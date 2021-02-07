نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. ماذا يفعل الزمالك والإتحاد السكندري مع صافرة إبراهيم نور الدين؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة لقدم الحكم الدولي إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعاون "نور الدين" في مباراة الزمالك والاتحاد السكندري كل من: هاني خيري، ومصطفى عطية بينما هشام الفلال سيكون حكما رابعا للمباراة.

ويعتلي الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

وأدار إبراهيم نور الدين 23 مباراة للزمالك خلال مشواره التحكيمي، حقق الفريق الأبيض 16 انتصارًا، وخسر 4 مباريات، وتعادل في 3 مباريات.

أشهر البطاقة الصفراء للاعبي الزمالك 39 مرة، وبطاقتين باللون الأحمر، واحتسب لـ أبناء ميت عقبة 9 ركلات جزاء.

بينما أدار "نور الدين" 15 مباراة للاتحاد السكندري، حقق "زعيم الثغر" 3 انتصارات، وخسر 5 مباريات، وحسم التعادل 7 مباريات، أخرج البطاقة الصفراء للاعبي الاتحاد 23 مرة واحتسب له ركلة جزاء وحيدة.

أدار إبراهيم نور الدين 22 مباراة بمختلف البطولات في الموسم الحالي 2020 - 2021، أشهر البطاقة الصفراء 22 مرة، وبطاقة حمراء وحيدة، واحتسب 4 ركلات ترجيح.