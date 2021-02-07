نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النادي الأهلى المتوقع أمام بايرن ميونخ الألماني والقنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشكيل النادي الأهلى المتوقع أمام بايرن ميونخ الألماني ، يبحث الكثير من محبي وعاشقى المارد الأحمر النادي الأهلى عن تردد القنوات الناقلة للمباراة، والتشكيل المتوقع للفريق أما نظيره الألمانى بايرن ميونخ، فى المباراة التي ستقام بينهما يوم الاثنين القادم فى بطولة كأس العالم للأندية، المقامة فى العاصمة القطرية الدوحة على ملعب أحمد بن علي أحد ملاعب كأس العالم 2020 م، فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وقد حفز رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى محمود الخطيب لاعبي الفرق على تقديم عرض قوى للظهور بمستوى يليق باسم النادي أما بايرن ميونخ الألماني، مع رصد مكافآت استثنائية للاعبي الفريق تشجيعًا لهم.

وتم الاتفاق مع اللجنة المنظمة للبطولة على أن يرتدي الشياطين الحمر زيَّه التقليدي القميص الأحمر والشورت الأسود باعتباره صاحب الأرض، بينما يرتدي بايرن ميونخ القميص الأبيض والشورت الأبيض، وقد أثبتت اللجنة الطبية سلبية العينة لجميع أعضاء ولاعبي الفريق، قبل المباراة التى ستقام يوم الاثنين القادم.

تشكيل النادي الأهلى المتوقع أمام بايرن ميونخ الألماني

بعد فوز الشياطين الحمر فى المباراة السابقة ضد نادي الدحيل القطري بهدف نظيف مقابل لاشئ فى بطولة كأس العالم للأندية، يستعد الفريق لملاقاة بايرن ميونخ الألماني فى المباراة التي ستقام بينهما غدًا الاثنين فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة على ملعب أحمد بن على، سنعرض لكم التشكيل المتوقع للنادي الأهلى أمام بايرن ميونخ الألماني.

من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالى:

فى حراسة المرمى محمد الشناوي.

خط الدفاع أيمن أشرف، بدر بانون، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط حسين الشحات، حمدي فتحي، عمرو السوليه، قفشة ، آليو ديانج.

خط الهجوم والتر بواليا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى أمام بايرن ميونخ الألماني

أعلنت قنوات bein sports hd عن نقلها للمباراة، عبر قناة bein sport المفتوحة و المشفرة، وأعلنت أيضًا قناة كأس القطرية عن نقل مباراة النادي الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني، وقد تم الإعلان رسميًّا عن مسئول المعلقين الرياضين فى مجموعة قنوات bein sports hd المعلق الرياضى على محمد على ليكون المعلق على المباراة.