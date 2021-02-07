عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.. خبراء: لقاء صعب وننتظر أداء قوياً من المارد الأحمر

يلتقى النادى الاهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق بايرن ميونيخ مساء غدٍ الاثنين فى إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتترقب جماهير الأحمر اللقاء وتقديم الأهلي مردودًا قويًا أمام العملاق البافاري بطل أوروبا.

خبراء الكرة اتفقوا على صعوبة المباراة وطالبوا لاعبى الأهلي بخوض اللقاء بدون ضغوط نفسية والظهور بشكل يليق باسم القلعة الحمراء.

فى البداية علق الاعلامى خالد الغندور على مباراة الأهلي وبايرن ميونخ المقرر إقامتها غدا الاثنين في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية وقال: لقاء صعب وأتوقع أن يقدم فريق الأهلي مباراة كبيرة غدا الاثنين وأتوقع أن يتلقى الأهلي خسارة بالنظر إلى فارق الخبرات و المستوى والأداء بين لاعبيه ونظرائهم بصفوف العملاق البافاري.

وطالب خالد الغندور الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بضرورة توجيه لاعبي النادي الاهلي نحو اللعب علي الهجمات المرتدة أمام بايرن ميونيخ من أجل تهديد مرمى نوير حارس الفريق البافاري.

وكشف عصام عبد الفتاح مسؤول التطوير فى لجنة حكام الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف الضوء على طاقم حكام مباراة النادى الأهلى أمام بايرن ميونيخ المقرر إقامتها غدا الاثنين بكأس العالم للأندية وقال : الحكم الاماراتي محمد عبدالله كان موجودا إبان تواجدى فى لجنة الحكام الإماراتية ومستواه تطور بشكل كبير.

تابع: محمد عبدالله شارك فى إدارة مباريات فى كأس العالم الأخير بروسيا ودخل ضمن المرشحين للمشاركة فى مونديال ٢٠٢٢ القادم .

أضاف: مستوى الحكم محمد عبدالله تقدم كثيرا ويتسم بالهدوء ولا يشهر البطاقات الصفراء وكروت الطرد الا لمن يستحق والذى يصدر عنه خطأ خلال مجريات المباراة.

ولفت إلى أنه يتعامل محمد عبدالله مع لاعبي الفريقين بشكل متميز وبعيد عن العصبية فى المباريات التى شارك فى إدارتها سواء على المستوى المحلي أو القارة أو الدولى.

ووجه عصام عبدالفتاح نصيحة إلى لاعبي الأهلي بضرورة التركيز داخل المستطيل الأخضر على الفنيات وخطط اللعب التى يضعها الجنوب افريقي بيتسو موسيماني فقط لاسيما وأن الحكم الاماراتي من النوع الذى يتسم بالهدوء وهو من النوع البشوش مع اللاعبين خلال مجريات اللقاء. .

وأكد محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود أن مباراة النادى الأهلى أمام بايرن ميونيخ غدا الاثنين بكأس العالم للأندية صعبة للغاية وقال : بايرن ميونيخ يمتلك أسماء كبيرة وإبطال أوروبا وحقق نتائج كبيرة أمام برشلونة وغيره من الفرق فى أوروبا وتلك عادة الألمان.

أشار إلى أن الإرهاق البدني حراء السفر لمدة 7 ساعات تعتبر بمثابة نقطة جيدة فى صالح النادي الأهلي مشددا على إمكانية استغلالها فى تقديم مباراة جيدة غدا الاثنين.

أوضح أن الأهلي نجح فى تخطى فريق الدحيل فى أول مباراة كانت سهلة جدا وكان بإمكان المارد الأحمر زيادة الغلة التهديفية فى الشوط الأول.

استطرد: جنوب الأفريقي بيتسو موسيماني ليس أمامه سوى اللعب على الهجمات المرتدة وإغلاق المساحات أمام سرعات ومهارات لاعبي بايرن ميونيخ لانه فى حال وجود مساحات خالية سيكون الأمر صعباً للغاية على دفاعات القلعة الحمراء.

وقال أيضاً: من وجهة نظري يجب على مدرب الأهلي الاعتماد على الثنائى محمد شريف والتر بواليا أحدهم يتم الدفع به على الأطراف والآخر فى قلب الهجوم.

وقال الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي : بين جدية الألمان وطموح الأهلي تدور مباراة النصف النهائي الأول لكأس العالم للأندية في نسختها السابعة عشرة واستطاع البايرن تخطي هرتا برلين بهدف في برلين بالذات قبل أن يطير إلى الدوحة لمباراة بطل افريقيا الأهلي المصري.

إلى جانب ترسانة النجوم سافر البايرن الى الدوحة وفي جرابه ترسانة من الأرقام القياسية أيضًا، البولندي ليفاندوسكي الهداف التاريخي للفريق وفي رصيده لحد الان 24 هدفاً ليبقى في صدارة هدافي أوروبا والعالم برصيد 39 هدف منذ 2020.

أضاف: العملاق نوير الحارس الذي يعرف جيدا حماية عرين البايرن والذي حقق مؤخرا رقما قياسيا في آخر مباراة بالمحافظة على نظافة شباكه امام هيرتا برلين في 16 مباراة متتالية، الأرقام القياسية واصلت حضورها أيضا هذه المرة مع الثعلب الألماني مولر الذي استرجع كامل امكانياته في هذا الموسم.

أضاف: مولر تمكن الى حد الان من تسجيل رقم غير مسبوق بتحقيق الرقم 10 في صناعة الأهداف ونفس الرقم في تسجيل الأهداف ليكون أول من فعلها من البايرن بتحقيق رقم مزدوج في موسمين متتاليين. هي أرقام قياسية فردية ليبقى الفريق جماعيا في صدارة البوندسليجا بفارق 10 نقاط كاملة على صاحب المرتبة الثانية لايبزيج. كل هذه الأرقام تؤكد جاهزية نجوم البايرن لملاقاة الأهلي.

في المقابل ليس هناك مجالات عديدة تؤكد تفوق فرسان القلعة الحمراء على النجوم الالمان. لكن هناك بعض الامور قد تكون في صالح الأهلي بشرط ان يكون الفراعنة في اوج قوتهم يوم المباراة. الجانب البدني سيكون عاملا حاسما في هذه المواجهة.

والتحق الأهلي بالدوحة منذ يوم الجمعة 29 يناير ليقابل الدحيل يوم 4 فبرارير ويتمتع براحة حتى يوم 8 من نفس الشهر موعد مباراة البايرن أي ان الأهلي يكون بذلك قد قضى 10 أيام حتى هذه المباراة أي أنه على مستوى التكيف وعلى مستوى الاسترجاع والاستشفاء ستكون الأمور أفضل من منافسه الذي شهدت رحلته الى الدوحة تأخيرا قياسيا وصل الى أكثر من تسع ساعات كاملة بعدما كانت الرحلة مبرمجة ليلة الجمعة قبل منتصف الليل لتقلع الطائرة في حدود التاسعة صباحا.

استطرد: صحيح فريق مثل البايرن قادر على تخطي هذه المشاكل البدنية بفضل الاحترافية الكبرى للتعامل مع مثل هذه الإشكالات الفنية لكن هذا العامل سيؤثر حتما على اداء الفريق عامة وعلى جهاز الأهلي ان يأخذ ذلك بعين الاعتبار في وضع خطط المباراة والعبء الهجومي سيكون كبيرا على دفاعات الأهلي بفضل جاهزية البايرن الهجومية الفريق سجل 58 هدفا.