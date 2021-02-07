تامر عبدالحميد لـ مرتضى منصور: كلمة الحق تنتصر في النهاية

وجه تامر عبدالحميد نجم الزمالك السابق رسالة إلى مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق بعدما قضت المحكمة الإدارية برفض طعنه حول قرار تجميد مجلس الإدارة .

وكتب تامر عبدالحميد ، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : دور في التاريخ واقرأ الحكاية كلمة حق بتنتصر في النهاية.

وقضت محكمة القضاء الإدارى، برفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، والذي يطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.

كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء.