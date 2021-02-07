اتحاد الكرة يعدل موعد مباراة الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم فاكسًا رسميًا لإدارة الاتحاد السكندري بتعديل موعد مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر من منافسات الدوري الممتاز.

وكان من المقرر إقامة مباراة الاتحاد والإسماعيلي يوم الجمعة الموافق 12 فبراير باستاد برج العرب لتقام يوم الخميس 11 فبراير في السابعة والنصف مساءً على الاستاد نفسه.

