نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الإسماعيلي... عودة الشامي والظهور الأول للدهراوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة البوسني يوفيتش تدريباته اليومية، استعدادا للقاء الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل، في إطار الأسبوع الحادي عشر من عمر مسابقة الدورى المحلى.

شهد المران عودة محمد الشامي للتدريبات الجماعية، وذلك بعد خضوعه للتحقيق على خلفية تصريحاته التليفزيونية

خاض حراس المرمى تدريبات تحت إشراف أحمد الدهراوي مدرب حراس المرمى، فيما شهد المران تصعيد عبد الرحمن صلاح حارس فريق 99 بالإسماعيلي.

نفذ اللاعبون عددا من الجمل الخططية أبرزها التسليم والتسلم تحت الضغط مع سبل إصلاح بعض الأخطاء التى ظهرت خلال المواجهات الماضية.

اجتمع المدير الفني مع حارس مرمى الفريق محمد فوزي ومحمد بيومى إضافة لجلسة عطية صابر مدرب الفريق مع شكري نجيب ونادر رمضان وعماد حمدي بعد المران.

تدريبات خفيفة لصادق وبابل بالجري خفيف لمدة ١٥ دقيقة.