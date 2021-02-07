نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره إنتر ميلان يوم الثلاثاء المقبل 9 فبراير ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

وستلعب مباراة فريق يوفنتوس ضد نظيره إنتر ميلان يوم الثلاثاء المقبل في بطولة كأس إيطاليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

وستقام مباراة فريق يوفنتوس ضد نظيره إنتر ميلان يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا على ستاد يوفنتوس.

يذكر أن مباراة ذهاب الدور نصف النهائي بين فريق يوفنتوس وإنتر ميلان من بطولة كأس مصر قد انتهت بفوز اليوفي بهدفين مقابل هدف على ملعب سان سيرو.