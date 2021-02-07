نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحسم موقف عبد الشافي من الجراحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الطاقم الطبي في الزمالك برفض خضوع الظهير الأيسر للفريق محمد عبدالشافي لجراحة في الركبة وذلك عقب تعرضه للإصابة بقطع جزئي في غضروف الركبة.

وحسم الطاقم الطبي في القلعة البيضاء بالاستقرار على خضوع عبدالشافي لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي لمدة 10 أيام.

وأبدى الطاقم الطبي رغبته في خضوع عبدالشافي لهذا البرنامج أولاً ثم تقييم حالته قبل تحديد خطوته المقبلة في برنامجه العلاجي.

و تعافى محمد عبدالشافي مؤخرا من الإصابة التي تعرض لها في كسر في عظمة الترقوة قبل أن يتعرض للإصابة في ركبته مرة أخرى.