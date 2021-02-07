نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيموفيتش يقترب من رقم قياسي مع ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نادي ميلان الإيطالي نظيره كروتوني على ملعب سان سيرو، مع تواجد زلاتان إبراهيموفيتش، الذي يتطلع إلى تسجيل هدفه رقم 500 في مسيرته مع الأندية.

قالت صحيفة فوتبول إيطاليا: "سوف يبدأ السويدي في هجوم ميلان، ويدخل المباراة بهدف واحد، وهو تسجيل الهدف رقم 500 على صعيد الأندية التي مثلها".

وقال مدرب ميلان، ستيفانو بيولي، في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: "إبراهيموفيتش كان مصمماً للغاية في بولونيا، أحببت ما فعله على أرض الملعب، وصنعنا عشر فرص لتسجيل الأهداف، ولكن الأمر في الدوري الإيطالي ليس سهلاً".

وسجل اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً 18 هدفاً مع مالمو بين عامي 1999 و2001، ثم انضم إلى أياكس حيث سجل 48 هدفاً.

وفي عام 2004، انتقل إبرا إلى إيطاليا لأول مرة في مسيرته، وسجل 26 هدفاً في موسمين بقميص يوفنتوس.

ثم انضم إلى إنتر ميلان عام 2009، حيث سجل 66 هدفاً، ثم سجل 22 هدفاً مع برشلونة و 156 هدفاً مع باريس سان جيرمان، و29 بقميص مانشستر يونايتد، و53 مع لوس أنجليس غلاكسي، و81 مع ميلان.

وفي حال تسجيله هدف في شباك كروتوني، فإنه سوف يصل للهدف رقم 500 بقميص الأندية.

وسجل اللاعب 39 عاماً 12 هدفاً في 10 مباريات بالدوري الإيطالي حتى الآن هذا الموسم.