نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مويس يفتح النار على حكم مباراة فولهام بسبب سوشيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد ديفيد مويس، مدرب وست هام يونايتد، بشدة حكم الفيديو المساعد بعد حصول لاعبه توماس سوتشيك على بطاقة حمراء مباشرة، في الوقت المحتسب بدل الضائع، في تعادل سلبي مع فولهام بالدوري الانجليزي الممتاز، على ملعب كرافن كوتيدج اليوم السبت.

وكانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة حين حدث التحام بين لاعب الوسط سوتشيك، ومهاجم فولهام ألكسندر ميتروفيتش، قبل ركلة حرة لوست هام في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورغم أن اللقطات أظهرت أن مرفق اللاعب التشيكي اصطدم برأس ميتروفيتش بدون تعمد، قرر الحكم مايك دين، طرد سوتشيك بعد مراجعة الواقعة على شاشة في جانب الملعب.

وبدا أن مهاجم فولهام ألكسندر ميتروفيتش نفسه، الذي وضع يده على وجهه عقب الواقعة، يقول للحكم مايك دين إنها لم تكن متعمدة.

وقال مويس: "كان حادثا غير متعمد. إشهار بطاقة حمراء قرار محرج. أشعر بالحرج لأن حكم الفيديو المساعد طلب من الحكم مشاهدة الواقعة على شاشة في جانب الملعب. كان حادثا بسيطا وكان يجب مواصلة اللعب".

وزاد: "أشعر بخيبة أمل. كان يمكن للحكم أن يضع بسهولة حدا لهذا الأمر بالقول إنه لن يحتسب مخالفات بسبب صراخ اللاعبين أو منح ركلات حرة على أي تدخل ضعيف لكن يبدو أنه كان خائفا من قول لا".

وأكد أنه لم يتحدث مع الحكم دين، ولا يعرف ما إذا كان ناديه الذي يحتل المركز الخامس سيحتج على قرار الطرد، رغم أن عقوبة الإيقاف ستوجه لطمة قوية للاعب سجل 8 أهداف في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأتم: "لم أتبادل معه أي كلمة. أشعر بإحراج شديد من أجل مايك بسبب هذا القرار. إنه قرار بالغ القسوة على لاعب مهذب وصريح. لم يحاول إيذاء المنافس. كان التدخل غير متعمد".

من جانبه، قال سوتشيك عن الواقعة على "تويتر": "تحدثت إلى ميتروفيتش بعد المباراة وقال إن الالتحام كان غير متعمد. شكرته لكن لسوء الحظ كان للحكم رأي آخر".