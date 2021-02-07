تأجيل مباراة في الدوري الألماني بسبب الثلوج

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل مباراة أرمينيا بيلفيلد وفيردر بريمن، التي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم، بسبب تساقط الثلوج وانخفاض درجة الحرارة لنحو ست درجات تحت الصفر.
وقالت الرابطة في بيان رسمي: "بسبب أجواء الطقس الشتوي فإن مباراة البوندسليجا بين ارمينيا بيلفيلد وفيردر بريمن لا يمكن إقامتها، بسبب تساقط الثلوج بشكل كثيف ومستمر بجانب الصقيع.. إقامة المباراة على نحو سليم أمر لا يمكن ضمانه".
وأشار البيان "لهذا السبب اتفقت رابطة الدوري الألماني مع الحكم وممثلي الناديين على تأجيل المباراة".
وأوضح: "سيتم قريبا تحديد موعد جديد للمباراة ".
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