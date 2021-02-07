تشكيل الاتحاد.. حسام حسن يطالب لاعبيه بالفوز على الزمالك فى موقعة اليوم

استقر حسام حسن ، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، على تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك مساء اليوم باستاد القاهرة، فى إطار لقاءات الجولة الـ 12 من منافسات الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يدخل الاتحاد السكندري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحى

خط الدفاع: عبدالغنى محمد وداميون لوى وأحمد حجى والسيد سالم .

خط الوسط: حسام عاشور "مروان عطية" وكريم الديب وخالد الغندور.

خط الهجوم: عمار حمدي ومحمد الصباحى وروماريو.



ويخوض الاتحاد السكندري بقيادة مدربه حسام حسن مباراة اليوم وسط معنويات جيدة بعد الفوز الكبير الذى حققه الفريق فى المباراة الماضية أمام مصر للمقاصة بأربعة أهداف دون رد.

وطالب حسام حسن لاعبيه ببذل أقصى جهد ممكن فى مباراة اليوم من أجل مواصلة النتائج الجيدة والسير بخطة ثابتة نحو المنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدوري.

وتعد المواجهة هى الـ 15 التي سيواجه فيها حسام حسن نظيره الزمالك مع مختلف الاندية، وحقق حسام حسن الفوز على الزمالك في 3 مباريات وتعادل 3 مباريات أمام الزمالك وحقق الأبيض الفوز على حسام حسن في 8 مباريات.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 23 نقطة بينما يأتى فريق الاتحاد السكندري في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.