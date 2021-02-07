إيهاب جلال يعلن قائمة مصر للمقاصة لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة، 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق مدينة السويس، استعدادا لمباراة سيراميكا كيلوباترا المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء غد الاثنين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الـ 12 للدوري.
وضمت القائمة كلًا من:
محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي وأسامة العزب وأحمد صبيحة وأحمد متعب وحسني فتحي وفارس طارق وإسلام صالح ومحمد مخلوف وعلي محمد وعبد الله مجدي وشميلس بيكلي وباولن فوافي وباسم مرسي ومفتاح طقطق وصلاح عاشور وأحمد أمين "أوفا" وأحمد عادل "ميسي" ومحمود غزالي وزياد أشرف.
وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة سيراميكا كيلوباترا على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران غادر اللاعبون المختارون ضمن القائمة القاهرة للانتظام في المعسكر المغلق بأحد فنادق مدينة السويس حتى موعد المباراة.
ويبحث إيهاب جلال عن تحقيق الفوز فى مباراة الغد أمام سيراميكا من أجل العودة إلى الطريق الصحيح بعد النتائج السيئة التى تلقاها الفريق فى أخر مباراتين له فى الدوري والهزيمة أمام الزمالك والاتحاد.
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