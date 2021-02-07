تشكيل ليستر سيتي لمواجهة ولفرهامبتون في الدورى الإنجليزي

أعلن برندان رودجرز المدير الفني لليستر سيتي، عن تشكيل فريقه، لمباراة ولفرهامبتون، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة ال23 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويدخل ليستر سيتي المباراة وفي رصيده 42 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما يأتي ولفرهامبتون في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

ويلعب ليستر بتشكيل مكون من: