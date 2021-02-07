توتنهام يستعيد توازنه بفوز ثمين على ويست بروميتش في الدوري الإنجليزي

استعاد توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه البرتغالي، جوزيه مورينيو، توازنه بالفوز على ضيفه ويست بروميتش ألبيون 2-0، بالمباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب الفريق اللندني، ضمن منافسات الجولة رقم 23 من الدوري الإنجليزي.
وسجل هدفي توتنهام الدولي هاري كين في الدقيقة 54، قبل أن يأتي هيونج مين سون ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 58.
وسيطر توتنهام على مجريات المباراة بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 63% مقابل 37% للضيوف.
وبهذا الفوز، رفع توتنهام رصيده في المركز السابع بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي لـ 36 نقطة، بينما تجمد رصيد ويست بروم في المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة.
وكان توتنهام، تعرض للخسارة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ نوفمبر 2012، بهزيمته 1-0 أمام تشيلسي، في الجولة الـ22 الخميس الماضي.
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