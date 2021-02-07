فيفا يشيد بالمقاتل أيمن أشرف: من رحم المعاناة يولد الأمل

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم بقدرة المقاتل المصري أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي على تخطي الصعوبات وبلوغ المجد.

وكتب حساب الفيفا على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" فقد والدته وشقيقته في حادث مرور أليم، وتعرض لإصابة على مستوى الرباط الصليبي، لكنه لملم جراحه وعاد بقوة منذ التحاقه بالأهلي".

وتابع:" فاز بجائزة رجل المباراة في مباراة الدحيل، وحقق لحلمه بمواجهة البايرن، ويطمح في بلوغ النهائي".

وأكمل حساب الفيفا:"أيمن أشرف، من رحم المعاناة يولد الأمل".

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ، غدا الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر.