وكتب حساب الفيفا على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" فقد والدته وشقيقته في حادث مرور أليم، وتعرض لإصابة على مستوى الرباط الصليبي، لكنه لملم جراحه وعاد بقوة منذ التحاقه بالأهلي".
وتابع:" فاز بجائزة رجل المباراة في مباراة الدحيل، وحقق لحلمه بمواجهة البايرن، ويطمح في بلوغ النهائي".
وأكمل حساب الفيفا:"أيمن أشرف، من رحم المعاناة يولد الأمل".
ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ، غدا الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها قطر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيفا يشيد بالمقاتل أيمن أشرف: من رحم المعاناة يولد الأمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.