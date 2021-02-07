نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيولي يعلن تشكيلة ميلان لمواجهة كروتوني في الدوري الايطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ميلان تشكيلة فريقه التي تستعد لمواجهة فريق نادي كروتوني لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الايطالي الممتاز على ملعب سان سيرو

وجاءت تشكيلة نادي ميلان على النحو التالي :-

حراسة المرمى : جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع : دافيد كالابريا ، توموري ، رومانيولي ، هيرنانديز.

خط الوسط : ميلي ، كيسي ، ساليمايكريس ، لياو.

خط الهجوم : ريبيتش ،، إبراهيموفيتش.

ويسعى ميلان قبل المباراة إلى تحقيق الفوز من أجل العودة لمركز الصدارة الذي خطفه غريمه نادي إنتر ميلان يوم أمس وبات الأول بفارق نقطة عن رفقاء العملاق السويدي إبراهيموفيتش.