نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق حامد يرفع طلبا مثيرا لإدارة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب طارق حامد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحمل النادي قيمة مستحقات الضرائب في عقده.

وتبلغ قيمة الضرائب في عقد طارق حامد محمد القلعة البيضاء، نحو مليوني جنيه.

وتوجه طارق حامد إلى اللواء عماد عبدالعزيز، رئيس النادي، من أجل إقناعه بتحمل النادي الضرائب الخاصة به، ووعده الأخير بتنفيذ طلباته خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي سياق متصل، تأكد غياب التونسي فرجاني ساسي، عن مباراة الزمالك المقبلة أمام الاتحاد السكندري، بسبب الإيقاف، بعدما تلقى اللاعب البطاقة الحمراء خلال مواجهة غزل المحلة الأخيرة، والتي خسر فيها أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف.