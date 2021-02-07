نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اليويفا يعلن ملعب مباراة ليفربول ولايبزيج في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأحد، إقامة مباراة الذهاب في دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين لايبزيج الألماني وليفربول الإنجليزي.

وبعد أيام طويلة من الشد والجذب، استقر قرار "يويفا" على إقامة المباراة في العاصمة المجرية بودابست في السادس عشر من الشهر الجاري.

وكانت ألمانيا قد رفضت استضافة المباراة بسبب الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ومن بينها عدم دخول عدد من الدول بينها إنجلترا.