الرياضة

' كابوريا ' يقود نجوم مصر لكتابة التاريخ بالقسم الرابع ببنى سويف

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أحمد جودة - القاهرة - يخطو المدرب الشاب محمد لطفى ' كابوريا ' المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى نجوم مصر أحد أندية القسم الرابع ببنى سويف خطوات ثابتة ومتميزة بتدوين اسمه بحروف من ذهب بعالم التدريب ببنى سويف والصعيد .

حيث نجح فى شهور قليلة فى تكوين فريق ينافس على حجز بطاقة التأهل لترقى القسم الثالث وسط إداء جماعى مميز لفريق يجمع بين الخبرات والشباب بصفوفه .


نجوم مصر أحد الأندية الحديثة بالكرة ببنى سويف والذى يشارك ببطولة القسم الرابع ببنى سويف لاول مرة بتاريخه عقب اشهاره يقوده ' كابوريا ' والذى لعب بصفوف أندية اتحاد الشرطه والداخليه والسكه الحديد ومالية كفر الزيات ومنتخب السويس والاسيوطي سبورت .
وبدء 'كابوريا ' مسيرته التدريبية كمدرب لفرق 99 و 2001 بالاسيوطى سبورت ثم العمل كمدرب لفرق 2001 و 2003 بنادى بيراميدز كما عمل بمنصب المدرب العام بالفريق الأول بالآسيوطى سبورت .


ويخوض ' كابوريا ' مسيرة ناجحة بالقيادة الفنية لنجوم مصر حيث نجح فى تحقيق الفوز على نادى سمسطا بنتيجة 1/8 والفوز على مركز شباب باروط بنتيجة 7 /0 بمباراة الذهاب.


وتحقيق فوز اعتبارى أمام مركز شباب باروط بمباراة الإياب بعد انسحاب الفريق المنافس وخسر مباراة وحيدة أمام منافسه لافيينا بنتيجة 1/2 ويتبقى للفريق مباراتان انام نادى سمسطا ولافيينا .


وكان نجوم مصر قد أستعد لمشواره بالقسم الرابع هذا الموسم بأداء العديد من المباريات الودية حيث تعادل أمام السكة الحديد بنتيجة 1/1 وتعادل أيضا أمام الإعلاميين بنتيجة 1/1 ونجح فى الفوز على فرق اهناسيا واطسا واطفيح والتعادل أمام سنورس ومطرطارس .


ويقود نجوم مصر جهاز فنى مكون من محمد لطفي ' كابوريا ' مديرا فنيا واحمد سيد مدربا عاما والدكتور اسماعيل امين مخطط أحمال والدكتور عماد حمدى طبيب الفريق وعبد الرحمن عبودي مدربا لحراس المرمى و محمد عظيمة إداري الفريق ومحمد بامبو المدير الإداري .

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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