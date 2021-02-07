نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ' كابوريا ' يقود نجوم مصر لكتابة التاريخ بالقسم الرابع ببنى سويف في المقال التالي
حيث نجح فى شهور قليلة فى تكوين فريق ينافس على حجز بطاقة التأهل لترقى القسم الثالث وسط إداء جماعى مميز لفريق يجمع بين الخبرات والشباب بصفوفه .
نجوم مصر أحد الأندية الحديثة بالكرة ببنى سويف والذى يشارك ببطولة القسم الرابع ببنى سويف لاول مرة بتاريخه عقب اشهاره يقوده ' كابوريا ' والذى لعب بصفوف أندية اتحاد الشرطه والداخليه والسكه الحديد ومالية كفر الزيات ومنتخب السويس والاسيوطي سبورت .
وبدء 'كابوريا ' مسيرته التدريبية كمدرب لفرق 99 و 2001 بالاسيوطى سبورت ثم العمل كمدرب لفرق 2001 و 2003 بنادى بيراميدز كما عمل بمنصب المدرب العام بالفريق الأول بالآسيوطى سبورت .
ويخوض ' كابوريا ' مسيرة ناجحة بالقيادة الفنية لنجوم مصر حيث نجح فى تحقيق الفوز على نادى سمسطا بنتيجة 1/8 والفوز على مركز شباب باروط بنتيجة 7 /0 بمباراة الذهاب.
وتحقيق فوز اعتبارى أمام مركز شباب باروط بمباراة الإياب بعد انسحاب الفريق المنافس وخسر مباراة وحيدة أمام منافسه لافيينا بنتيجة 1/2 ويتبقى للفريق مباراتان انام نادى سمسطا ولافيينا .
وكان نجوم مصر قد أستعد لمشواره بالقسم الرابع هذا الموسم بأداء العديد من المباريات الودية حيث تعادل أمام السكة الحديد بنتيجة 1/1 وتعادل أيضا أمام الإعلاميين بنتيجة 1/1 ونجح فى الفوز على فرق اهناسيا واطسا واطفيح والتعادل أمام سنورس ومطرطارس .
ويقود نجوم مصر جهاز فنى مكون من محمد لطفي ' كابوريا ' مديرا فنيا واحمد سيد مدربا عاما والدكتور اسماعيل امين مخطط أحمال والدكتور عماد حمدى طبيب الفريق وعبد الرحمن عبودي مدربا لحراس المرمى و محمد عظيمة إداري الفريق ومحمد بامبو المدير الإداري .