نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف حقيقة غياب نجمي الفريق عن موقعة بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الجهاز الطبي بالأهلي، موقف نجمي الفريق عمرو السولية ومروان محسن من مواجهة بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تعرضهما لبعض الكدمات في مواجهة الدحيل القطري بمواجهة ربع النهائي.

وقال أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي في تصريحات لموقع ناديه: " بعد مباراة الدحيل كانت هناك إصابات خفيفة للغاية، حيث تعرض السولية لكدمة بسيطة في كاحل القدم، كما تعرض مروان محسن لكدمة بسيطة أيضا في الضلوع، لكن هذا الأمر لم ولن يعوق تواجدهما وجاهزيتهما لمباراة بايرن ميونخ المقبلة.

وأشار: "نجحنا في تجهيز محمد هاني وحسين الشحات قبل مباراة الدحيل القطري وشارك الثنائي في المباراة بشكل كامل".

ويختتم الأهلي استعداداته لمواجهة بايرن ميونخ غدا الإثنين، على ملعب جامعة قطر حيث يضع موسيماني خطة اللقاء وتشكيل المواجهة.