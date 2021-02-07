الرياضة

اتحاد جدة يحسم موقفه من رحيل نجمه في الميركاتو الشتوي

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن موقف نادي اتحاد جدة من رحيل عبد المجيد السواط لاعب الفريق في الميركاتو الشتوي الجاري.

 

ورفضت إدارة الاتحاد رحيل السواط، في ظل اهتمام الفيصلي بضمه في فترة الانتقالات الشتوية التي ستغلق خلال الساعات القادمة.

 

وتقدمت إدارة الفيصلي بطلب للتعاقد مع لاعب وسط الاتحاد عبدالمجيد السواط والذي انتقل إلى “النمور” في الصيف الماضي ولكنه لا يشارك بصفة أساسية مع الفريق هذا الموسم.

 

وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية أن إدارة الاتحاد قد رفضت بشكل قاطع العرض المقدم من قبل نظيرتها في الفيصلي بشأن طلب انتقال السواط من صفوف الأول بشكل نهائي قبل إقفال الفترة الشتوية الجارية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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