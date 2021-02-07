نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة يحسم موقفه من رحيل نجمه في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن موقف نادي اتحاد جدة من رحيل عبد المجيد السواط لاعب الفريق في الميركاتو الشتوي الجاري.

ورفضت إدارة الاتحاد رحيل السواط، في ظل اهتمام الفيصلي بضمه في فترة الانتقالات الشتوية التي ستغلق خلال الساعات القادمة.

وتقدمت إدارة الفيصلي بطلب للتعاقد مع لاعب وسط الاتحاد عبدالمجيد السواط والذي انتقل إلى “النمور” في الصيف الماضي ولكنه لا يشارك بصفة أساسية مع الفريق هذا الموسم.

وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية أن إدارة الاتحاد قد رفضت بشكل قاطع العرض المقدم من قبل نظيرتها في الفيصلي بشأن طلب انتقال السواط من صفوف الأول بشكل نهائي قبل إقفال الفترة الشتوية الجارية.