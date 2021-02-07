نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم عبر الأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم ، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول ومان سيتي اليوم الأحد 7-2-2021 حيث يستضيف ملعب أنفيلد معقل الريدز واحدة من أهم المباراة التي وصفها البعض بالمصيرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتتطرق الجماهير العربية لمعرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم على النايل سات وعرب سات وهوت بيرد والأقمار الأخرى.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم ، يدخل مان سيتي المباراة متواجداً في التصدر بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بينما يستضيف الريدز فريق مان سيتي وهو متواجداً في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، لذلك سيكون دور الريدز في لقاء الليلة هو السعي وراء تحقيق الفوز بأي وسيلة من أجل كسب النقاط والتقدم خطوة في ترتيب البريميرليج.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم ، ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة للريدز رفاق محمد صلاح في محاولة تجديد الآمال من أجل كسب المباراة وتحقيق الفوز والحفاظ على لقب الدوري.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

قنوات ماتش ليفربول ومانشستر سيتي المفتوحة ، يوجد العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد مان سيتي اليوم عبر الأقمار الصناعية المختلفة، نوافيكم ببعض منها.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

تلك هي القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم ويكون التعليق خلالها باللغة الأجنبية سنوافيكم بالمزيد من القنوات المفتوحة الناقلة لماتش ليفربول محمد صلاح ومانشستر سيتي اليوم في حالة الكشف عنها بخلاف الموضحة أعلاه، قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم مجاناً.