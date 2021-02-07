انت الان تتابع تفاصيل خبر فاعليات المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي و بايرن ميونيخ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشر الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونيخ تصريح الشناوي في المؤتمر الصحفي قبل نصف النهائي في أثناء حضور المدرب بيتسو موسيماني ومحمد الشناوي قائد الفريق المصري النادي الأهلي عن المواجهة بين الأهلي و بايرن ميونيخ.

و قد نشر اليوم علي الحساب الرسمي للنادي بايرن ميونيخ العديد من التغريدات للمؤتمر الصحفي و من أهم هذه التغريدات المثيرة للجدل و الحماسية للفريقين و المشجعين هي التغريدات التالية:

محمد الشناوي قائد فريق النادي الأهلي و المدرب موسيماني

يقول الشناوي في المؤتمر “لدينا احترام لمنافسينا بايرن ميونيخ الفريق الكبير ولكننا أيضاً نمتلك فريق كبير و لقد استعددنا جيداً و نريد الآن تنفيذ ما تدربنا عليه وسنقدم كلّ ما لدينا”.

كما قال موسيماني أيضاً قبل كلمات الشناوي بدقائق “ستكون مباراة صعبة للغاية و لكن يمكننا عبورها”.

و كانت هذه تعليقات جريئة من النادي الأهلي و نستنتج من ذلك أن النادي الأهلي نال بالفعل التدريبات اللازمة و سوف يحضر المباراة بحماس شديد ورغبة في عبور المباراة حسب كلمات المدرب.

أما كلمات الشناوي كانت عديدة و لكن توضح أن الفرق متساوية و إذا كان بايرن ميونيخ لديه المهارات التي تؤهله للفوز فالنادي الأهلي قد نال التدريبات التي تساعده علي التعامل بمهارات أيضاً, و لا يوجد فريق أكثر كفاءة النادي الأهلي ليس فريق ضعيف و إذا كان كذلك لم يصل إلي النصف النهائي و لم يأتي وقت المباراة و عندما يأتي الموعد و أنتهاء وقت المباراة سوف يكون كلاً من الفريقين أبذل ما بوسعه للوصول إلي أفضل نادي عالمياً, و يستحق من أبذل المجهود و المهارة الكافية للوصول إلي الكأس.

و أخيراً قال اللاعب محمد الشناوي في أخر اللقاء أن النادي الأهلي جاهز و يريد إسعاد الجَمهور.

أما بالنسبة لكلمات النادي المنافس بايرن ميونيخ في اللقاء الصحفي استعدادا لمواجهة النادي الأهلي

قال يوزا كيميش قائد فريق بايرن ميونيخ “أن الفريق بايرن ميونيخ سعيد بالفرصة للمشاركة في البطولة و الفرصة بالفوز و لكن علينا أولاً المنافسة في مباراة نصف النهائي و التي نحن المرشحون الأوفر حظاً فيها”.

من الواضح أن ذلك كان نتيجة للتاريخ السابق أو مشاهدة مستوي لعب النادي الأهلي و لكن تختلف المهارات من مواجهة لأخري و بالتأكيد لن يلعب النادي الأهلي في مواجهة بايرن ميونيخ مثل مباراة ربع النهائي لبطولة الأندية في مواجهة الدحيل القطري.

و أضاف بعد ذلك اللاعب يوزا كيميش “نحن نعلم أن النادي الأهلي فريق قوي و هم بايرن ميونيخ مصر و لكن أبطال دوري أوروبا دائماً هم المرشحون الأوفر حظاً للفوز بالبطولة و نحن نريد تأكيد هذا الأمر”

كانت هذه ثقة بالغة لإعلاء اسم بايرن ميونيخ عند القول أنه مثل بايرن ميونيخ في مصر و ثقة أيضاً بالمهارات في الدوري الأوروبي مقارنتاً بالدوري الأفريقي و من الواضح أن ذلك كان رداً علي كلمات موسيماني عندما قال “لقد فزنا بالثلاثية و الآن في نصف نهائي كأس العالم للأندية و نحن فريق جيد و حالياً في مكانه يمناها كل فريق في إفريقيا”.

و لكن كلمات فليك مدرب النادي بايرن ميونيخ كان تركيزها علي الفريق و ليس المنافسة حيث قال المدرب فليك في المؤتمر “إن الأهلي فريق يبحث عن اللعب بأسلوب ممتع و لديهم شكل مرن للغاية علي الصعيد الهجومي كما أنهم يمتلكون مميزات علي الصعيد الدفاعي و مدربهم مذهل للغاية لقد تعرفت عليه للتو بشكل سريع”.

كانت هذه بداية كلمات مدرب الفريق البافاري و كما تلاحظ كان تركيزه علي النادي الأهلي من حيث اللاعبين و المدرب و لكن ما يقلق في هذا التركيز علي النادي المصري أنه قال في العبارات التالية “أن بايرن ميونيخ لديه عقليته الخاصة في طريقة اللعب و التي تمكنه من الفوز بالعديد من المباريات و هدف البايرن الأول هو العبور لهذه المباراة و من المهم أن تبقي عينك دائماً علي المنافس”.

و أضاف أخيرا أنه “كان علي البايرن الفوز بدوري الأبطال من أجل الوصول إلي هنا و أن لديهم مباراة كل 3 أيام تقريباً و علينا أن نأخذ الأمر خطوة بخطوة في التدريبات و أن الفريق بايرن ميونيخ سوف يعمل علي التدريبات المكثفة من أجل مباراة الأهلي”.

طال الحديث عن هذه المباراة نظراً لأهميتها لدي الطرفين قد تكون السادسة للفوز بكأس الأندية لنادي بايرن ميونيخ و قد تكون المرة الأولي للفوز للنادي الأهلي ببطولة الأندية و لكنها المرة السابعة التي يشارك بها مما يعني أنه ليس من المتأهلين نظراً لعدم تأهيله لمرة لكأس الأندية النهائي و الفوز بالبطولة و لكن لديه العديد من المشاركات.

و من المرجح أن يحظي بهذه البطولة النادي الأهلي أو يتم إضافة محاولة سابعة للفوز ببطولة الأندية.

تظل النتائج موقع فضول للعديد من الأشخاص و لكن نحن في انتظار النتائج بعد إقامة المباراة غداً في الأراضي القطرية بعد وصول الفريقين و بدأ كلاً منهم تدريباته الخاصة استعداداً لمواجهة المنافس، و ذلك حسب موعد مباراة النصف النهائي.