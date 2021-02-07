موعد مباراة الاهلى وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة الاهلى وبايرن ميونخ في نصف نهائي بطولة كاس العالم للأندية لكرة القدم 2021، حيث ينتظر محبي ومشجعي كره القدم في العالم العربي والعالم هذة المباراة.

مباراه قوية بين الأهلي بطل دوري أبطال أفريفيا وبايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوربا، وفاز الأهلي على الدحيل القطرى بهدف دون مقابل فى مباراة افتتاح البطولة أحرزه اللاعب حسين الشحات وحصل اللاعب أيمن أشرف على جائزة رجل المباراة.

وبعد ساعات من انتهاء مباراة الاهلي والدحيل نشر الحساب الرسمي لنادى بايرن ميونخ تغريدة وكتب فيها موعدنا الاثنين 8 -2.

يذكر أن نادى الدحيل شارك في البطولة باعتباره الفريق المستضيف وبطل الدوري القطري، ويشارك فريق الأهلي في البطولة بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 2-1 للأهلي في نهائي دوري أبطال أفريفيا، وفي هذا التقرير نستعرض موعد مباراة الأهلي وبايرن والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الاهلى وبايرن ميونخ

تقام مباراة النادي الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني على استاد أحمد بن علي بنادى الريان يوم الإثنين 8 فبراير 2021 فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وبايرن ميونخ

تنقل المباراة على قناة بين سبورت المفتوحة لجميع المصريين والعرب، كما تنقل المباراة على قناة الكأس القطرية.

المباراة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ البطولة كاس العالم للاندية 2021 الموعد والتوقيت يوم الإثنين 8 فبراير 2021 فى تمام الساعة الثامنة مساء الملعب استاد أحمد بن علي بنادي الريان القنوات الناقلة بين سبورت المفتوحة وقناه الكأس

ويتمني موقع مصر فايف التوفيق للنادي الأهلي في مباراته ضد بايرين ميونيخ.