الأربعاء القادم.. محافظ الإسماعيلية يؤازر اللاعبين قبل مواجهة الاتحاد

قرر اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، حضور التدريب النهائي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي وذلك يوم الأربعاء المقبل، قبل السفر إلى الاسكندرية للمبيت إستعدادًا لمواجهة الإتحاد السكندري الخميس المقبل في الدوري وذلك لمؤازرة ومساندة الفريق، قبل المواجهة الهامة والمرتقبة.

و كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة، البوسني دراجان يوفيتش، المدير الفني للفريق، قرر عقد جلسة مع اللاعبين عقب مران الفريق اليوم الأحد إستعدادًا لمواجهة الإتحاد السكندري الخميس المقبل في الدوري وذلك لمتابعة مباراة الإتحاد السكندري والزمالك في المباراة التي تجمع بين الفريقين غدًا، لدراسة الثنائي بالفيديو، حيث من المقرر أن يواجع الإسماعيلي الإتحاد، ثم الزمالك ضمن منافسات الجولة المحلية.

يذكر أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، قرر معاقبة محمد الشامي بسبب تصريحاته الإعلامية الأخيرة.