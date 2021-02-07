وردة يسجل في تعادل باوك مع سميرانيس بالدوري اليوناني

تعادل فريق باوك مع سميرانيس بهدفين لمثلهما في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري اليوناني.

وأحرز محترفنا المصري الهدف الأول لفريقه باوك في الدقيقة 29، قبل أن يعادل تسوبليس النتيجة لـ سيمرانيس في الدقيقة 52.

وأحرز فيرنانديز الهدف الثاني لـ سميرانيس في الدقيقة 81، لكن إنجاسون عادل النتيجة لـ باوك في الدقيقة 88.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باوك للنقطة 40 في المركز الثاني، ورصيد سميرانيس للنقطة 19 في المركز التاسع.