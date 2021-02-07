وأحرز محترفنا المصري الهدف الأول لفريقه باوك في الدقيقة 29، قبل أن يعادل تسوبليس النتيجة لـ سيمرانيس في الدقيقة 52.
وأحرز فيرنانديز الهدف الثاني لـ سميرانيس في الدقيقة 81، لكن إنجاسون عادل النتيجة لـ باوك في الدقيقة 88.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باوك للنقطة 40 في المركز الثاني، ورصيد سميرانيس للنقطة 19 في المركز التاسع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وردة يسجل في تعادل باوك مع سميرانيس بالدوري اليوناني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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