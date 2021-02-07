كوته والصخرة والسد.. محمد شوقي مع نجوم جيله

شارك محمد شوقي، المدرب المساعد بالجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، متابعيه صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام'

وظهر محمد شوقي رفقة محمد بركات وعصام الحضري و وائل جمعة وعلق قائلًا "كوته والصخرة والسد ????⚽️????"



وجّه النادي الأهلي رسالة لنادي بايرن ميونخ، قبل مباراة الغد، التي ستجمع الفريقين، في الدور نصف النهائي، من بطولة كأس العالم للأندية.



وكتب الأهلي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك": لدينا تحدٍ مختلف قبل مباراة الغد بعد ساعة من الآن.. جاهزين".

