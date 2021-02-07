كوته والصخرة والسد.. محمد شوقي مع نجوم جيله

شارك محمد شوقي، المدرب المساعد بالجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، متابعيه صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام'
وظهر محمد شوقي رفقة محمد بركات وعصام الحضري و وائل جمعة وعلق قائلًا "كوته والصخرة والسد ????⚽️????"
وجّه النادي الأهلي رسالة لنادي بايرن ميونخ، قبل مباراة الغد، التي ستجمع الفريقين، في الدور نصف النهائي، من بطولة كأس العالم للأندية.
وكتب الأهلي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك": لدينا تحدٍ مختلف قبل مباراة الغد بعد ساعة من الآن.. جاهزين".
وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي بكأس العالم للأندية، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات، في المباراة التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية بالدوحة، الخميس الماضي
وتقام بطولة كأس للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونداي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".
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