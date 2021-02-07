مدرب منتخب فلسطين لـ دوت الخليج: نحلم بفوز الأهلي على بايرن ميونخ

تحدث الجزائري نور الدين ولد علي المدير الفني لمنتخب فلسطين عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، المقرر إقامتها، غدا الاثنين، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.

وقال نور الدين ولد علي في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": المباراة ستكون صعبة على الأهلي، لأنه سيلعب أمام عملاق عالمي اسمه بايرن ميونخ حقق كافة الألقاب المحلية والأوروبية مؤخرا.

وتابع: نحلم بأن يحقق الأهلي مفاجأة أمام بايرن ميونخ، رغم صعوبة المهمة.