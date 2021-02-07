جاهزين؟.. رسالة قوية من الأهلي لـ بايرن ميونخ قبل موقعة الغد

وجّه النادي الأهلي رسالة لنادي بايرن ميونخ، قبل مباراة الغد، التي ستجمع الفريقين، في الدور نصف النهائي، من بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب الأهلي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك": لدينا تحدٍ مختلف قبل مباراة الغد بعد ساعة من الآن.. جاهزين".