قبل لقاء الاتحاد.. الزمالك يصرف رواتب الجهاز الفني

حرص مسؤولو نادي الزمالك علي صرف راتب شهرين للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة البرتغالي باتشيكو. يأتي هذا بعد انتعاش خزينة النادي بقيمة إعارة مصطفى محمد مهاجم الفريق لنادي جالطة سراي التركي خلال الساعات القليلة الماضية. وكان الجهاز الفني لم يحصل على راتبه لمدة شهرين ، قبل أن تقوم اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي الأبيض بصرف الراتب خلال الساعات القليلة الماضية قبل لقاء الاتحاد السكندري اليوم الاحد في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري.

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