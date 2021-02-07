نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز الزهراء وتعادل الاقصر في ختام الجولة العاشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اليوم مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الاولي في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم.

واسفرت نتائج اليوم عن فوز فريق مركز شباب الزهراء، بقيادة عبد الرحيم سعد، المدير الفني للفريق، علي نظيره فريق جمهورية دراو بهدف نظيف.

فيما نجح غدفريق نادي الهلال، في تحقيق الفوز علي نظيره فريق وادي النيل، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الاول.

واختتمت مباريات اليوم بمواجهة فريق ابو الريش امام فريق نادي الاقصر، والتي فصل التعادل السلبي بدون اهداف نتيجتها.

وانطلقت امس مواجهات الجولة العاشرة للمجموعة الاولي في دوري القسم الثالث، بخور ثلاث مباريات اسفرت نتائجها عن فوز شباب ادفو علي قوص بهدفين مقابل هدف، وفوز التحرير علي شبان اسنا بثنائية مقابل هدف، وتعادل التعدين امام المدينة بهدف لكل فريق.

ترتيب المجموعة

1_ المدينة المنورة 22 نقطة

2_التحرير22 نقطة

3_التعدين 18 نقطة

4_الاقصر18 نقطة

5_ادفو 15 نقطة

6_وادي النيل 13 نقطة

7_قوص 11 نقطة

8_شبان اسنا 11نقطة

9_ابوالريش 11 نقطة

10_الزهراء 9 نقاط

11_جمهورية دراو 8 نقاط

12_الهلال 5 نقاط