نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديباي يرفض مقارنته بنجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد الهولندي ممفيس ديباي نجم أولمبيك ليون الفرنسي على رفضه مقارنته مع الفرنسي كريم بنزيما ريال مدريد الإسباني على الرغم من إشادته بنجم الملكي.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن ديباي تمكن من تسجيل هدفين في فوز فريقه على ستراسبورج بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية في الدوري الفرنسي رافعا رصيده إلى 67 هدفا مع ليون في جميع البطولات.

وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن ديباي يتجاوز عدد الأهداف التي سجلها بنزيما مع ليون فريقه السابق خلال الفترة من 2004 إلى 2009.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أنه يفصل ممفيس ديباي هدفين فقط عن زميله السابق نبيل فقير الذي سجل 69 هدفا بقميص ليون بين عامي 2013 و2019.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن ديباي يحتل المركز السادس عشر بلائحة هدافي ليون على مدار تاريخه خلف آنجيل رامبرت الذي سجل 68 هدفا بين عامي 1960 و1970 بينما يتصدر القائمة فلوري دي نالو برصيد 222 هدفا في 495 مباراة بين عامي 1960 و1974.

ونوهت الصحيفة الفرنسية أن ممفيس يلعب بصفوف الفريق الفرنسي منذ عام 2017 قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال ديباي نقلتها الصحيفة الفرنسية :"بنزيما مهاجم رائع، يواصل تسجيل الأهداف لكن لا أريد مقارنة نفسي به."

واختتم ديباي تصريحاته قائلا:"سعيد بأهدافي وآدائي مع الفريق، بنزيما مصدر إلهام بالنسبة لي وفخور لأنني تجاوزته في عدد الأهداف."