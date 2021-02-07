نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونظيره الاتحاد السكندري، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز

وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك والاتحاد السكندري، مساء اليوم الأحد الموافق السابع من شهر فبراير الجاري، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

ويسعى الزمالك إلى مصالحة جماهيره، بعد الخسارة أمام غزل المحلة في المباراة السابقة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، بهدفين لهدف.

في المقابل توعد حسام حسن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، ببذل كل الجهود من أجل تحقيق الفوز أمام الزمالك، ليلحق به الهزيمة الثانية على التوالي.