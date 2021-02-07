نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتجرى أحداث المباراة اليوم الأحد، عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

ويسعى فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق، إلى تحقيق الفوز أمام الاتحاد السكندري، من أجل مصالحة الجماهير، بعد الظهور بشكل سيء مؤخرا، والخسارة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى.. محمد أبو جبل وفي خط الدفاع.. أحمد فتوح – محمود الونش – حازم إمام- محمود علاء

وفي خط الوسط.. إمام عاشور – طارق حامد- أشرف بنشرقي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو

وفي الهجوم.. سيف الجزيري

وكان الزمالك ضم سيف الدين الجزيري، بالإضافة إلى مروان حمدي، لتعويض رحيل مصطفى محمد، لقيادة خط هجوم الفريق، في انتقالات يناير الماضي.