نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.
وتجرى أحداث المباراة اليوم الأحد، عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.
ويسعى فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق، إلى تحقيق الفوز أمام الاتحاد السكندري، من أجل مصالحة الجماهير، بعد الظهور بشكل سيء مؤخرا، والخسارة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.
ومن المتوقع أن يدخل الزمالك بتشكيل مكون من:
في حراسة المرمى.. محمد أبو جبل وفي خط الدفاع.. أحمد فتوح – محمود الونش – حازم إمام- محمود علاء
وفي خط الوسط.. إمام عاشور – طارق حامد- أشرف بنشرقي – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو
وفي الهجوم.. سيف الجزيري
وكان الزمالك ضم سيف الدين الجزيري، بالإضافة إلى مروان حمدي، لتعويض رحيل مصطفى محمد، لقيادة خط هجوم الفريق، في انتقالات يناير الماضي.