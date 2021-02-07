نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بين سبورت المفتوحة، Bein sports المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات و القمر الصناعي سهيل سات لمشاهدة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في الدور النصف نهائي من جدول مباريات كأس العالم للأندية في الدوحة بدولة قطر عمليات البحث عن ترددات القنوات الرياضية وخصوصا قناة Bein sports الرياضية التي تقوم بعرض مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة 2021

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة مِن أفضل تلك الترددات المجانية التي تزايدت عليها عمليات البحث هي تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة 2021 وتعرض قناة Bein sports الرياضية قناتين أحدهما مفتوحة والأخرى مشفرة ويصاحب القناة المشفرة استوديو تحليلي لتغطية مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في بطولة بطولة كأس العالم للأندية.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ

التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معدل الترميز 11054 النايل سات عمودي 27500

موعد مباراة الأهلي وبايرن في كأس العالم للأندية

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت أبوظبي، وذلك يوم الاثنين الموافق 8-2-2021 وتعرض القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ : قناة بي ان سبورت المفتوحة beIN Sports HD ، وقناة بي إن سبورت 1 – beIN Sports HD 1 المشفرة

تردد قناة BeIN sports HD 1

التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معدل الترميز 11054 يوتلسات أفقي 27500

تردد: 12765 أو 11054

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 2750

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة عرب سات

التردد: 12765.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

التشفير: مفتوحة.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات 2021

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11054 أو 12765

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ¾

معدل تردد الموجه: 8PSK

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة القمر الصناعي سهيل سات

اسم القناة: بي ان سبورت المفتوحة

القمر الصناعي: سهيل سات

تردد القناة: 11547،11566

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

بث مباشر مباراة الأهلي وبايرن

يتم بث مباراة وبايرن ميونخ كذلك عبر عدة قنوات أجنبية ومنها قناة تي في سبورت البولندي، خلال القمر الصناعي هوت بيرد.