طموح الأهلي يتحدى سطوة بايرن في المربع الذهبي لمونديال الأندية

الدوحة ـ د. ب. أ:تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء المنطقة العربية اليوم الاثنين صوب استاد “أحمد بن علي” في الريان لمتابعة المواجهة المثيرة المرتقبة بين الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني في الدور قبل النهائي لبطولة العالم للأندية التي تستضيفها قطر حاليا، ويرفع بايرن الستار عن مشاركته في المونديال الحالي بمواجهة مثيرة مع الأهلي المصري صاحب الخبرة الكبيرة في البطولة والذي يطمح بالتأكيد إلى تفجير المفاجأة وبلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه

ويتربع بايرن على قمة جدول المسابقة حاليا برصيد 48 نقطة من 20 مباراة وبفارق سبع نقاط أمام لايبزج صاحب المركز الثاني، ويدرك لاعبو الأهلي وجهازهم الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني أن العالم كله سيتابع هذه المباراة غدا في ظل الشعبية التي يحظى بها الفريقان في العديد من أنحاء العالم، كما يدرك الأهلي صعوبة المواجهة أمام فريق يمتلك هذه الإمكانيات التي يتمتع بها بايرن ، ولكن الأهلي صاحب الإمكانيات العالية والأرقام القياسية العديدة يتسلح بالثقة والطموح في مواجهة إمكانيات البافاري.

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