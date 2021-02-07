غدا انطلاق منافسات دور الثمانية لمسابقة درع الوزارة للكرة الطائرة

في الرياضة 7 فبراير,2021

تستأنف غدا الثلاثاء منافسات مباريات دور الثمانية لمسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب للكرة الطائرة من خلال إقامة مباراتين، فيما تقام مباراة واحدة بعد غد الأربعاء وتختتم مباريات دور الثمانية يوم الجمعة القادم .

ويلتقي غدا الثلاثاء في المباراة الاولى صحار مع أهلي سداب في الساعة الرابعة عصرا على صالة المجمع الرياضي بصحار وقد جمع الفريقان مؤخراً لقاء ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة استطاع صحار الفوز بنتيجة 3/2 ، يسعى أهلي سداب لتعويض خسارته في الدوري والفوز ليضمن الصعود لدور الأربعة .

ويلتقي في المباراة الثانية السويق مع السلام على ملعب الصالة الرياضية بمجمع بصحار في الساعة الخامسة والنصف مساء ويلعب السلام هذه المباراة وهدفه الوصول للمباراة النهائية من هذه المسابقة لاستعادة لقبه الذي فقده في النسخة الماضية بعد أن حل ثالثاً في المسابقة. ويدخل هذا اللقاء الذي يعد سهلاً نوعاً ما بالنسبة له لفارق إمكانيات وخبرة اللاعبين وتمرسهم في مثل هذه المباريات.

فيما يدخل السويق هذه المباراة بمجموعة متجانسة وشابة تلعب بحماس وقوة وفنيات قدمها الفريق في مباريات دوري الدرجة الثانية وفي مسابقة الدرع ، استطاع الفريق الوصول إلى نهائيات دوري الدرجة الثانية للكرة الطائرة والتي سوف يتلقى فيها مع نادي صلالة يوم السبت ٢٠ فبراير الجاري في مباراة تحدد الفريق الذي سوف يصعد لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢م ويلعب على لقب بطل دوري الدرجة الثانية والفائز من هذه المباراة سوف يقابل الفائز من مباراة الكامل والوافي وصحم يوم الخميس ٢٥ فبراير الجاري في الساعة السادسة مساء بالصالة الرياضية بمجمع صحار الرياضي .

وتقام بعد غد الأربعاء مباراة واحدة تجمع الكامل والوافي مع صحم في الساعة الرابعة مساء على ملعب الصالة الرياضية بمجمع صحار و يدخل الكامل والوافي هذا اللقاء بآمال الوصول للمباراة النهائية من المسابقة والمنافسة على لقب البطولة بعد أن حل ثانياً الموسم الماضي. فيما يدخل صحم هذا اللقاء ولديه الطموح للفوز بعد أن قدم الفريق مستويات مميزة في دوري الدرجة الثانية للكرة الطائرة واستطاع الوصول للنهائيات وسوف يقابل نادي عمان الذي ودع مسابقة الدرع بخسارته من السيب، والفائز من هذه المباراة يصعد لدور الأربعة ليقابل الفائز من مباراة السلام والسويق والتي تقام يوم الخميس ٢٥ فبراير القادم بصالة المجمع الرياضي بصحار .

آخر مباريات دور الثمانية تقام يوم الجمعة القادم وتجمع بين السيب وصلالة في الساعة السابعة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، حيث يدخل السيب هذا اللقاء بعد أن فقد حظوظه في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة وتبقى له المحافظة على لقب درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب بصفته حامل اللقب في الموسم الماضي وتعد هذه المباراة سهلة للفريق فيما يدخل صلالة هذا اللقاء بعد وصوله لنهائيات دوري الدرجة الثانية للكرة الطائرة حيث تكون هذه المباراة بمثابة بروفة له قبل ان يلاقي نادي السويق لتحديد الفريق بطل المسابقة والفريق الصاعد لدوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للموسم والفائز من هذا اللقاء يلعب أمام الفريق الفائز من مباراة صحار وأهلي سداب يوم الخميس ٢٥ فبراير القادم بالمجمع الرياضي بصحار.