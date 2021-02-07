حدث في ذهاب دور الثمانية للكأس الغالية: السيب وعبري والنهضة وظفار تحقق المطلوب ورحلة (الإياب) تحتاج إلى عمل كبير

متابعة ـ صالح البارحي :

قطعت أندية السيب وعبري والنهضة وظفار نصف الطريق المؤدي إلى المربع الذهبي لكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم … وذلك بعد أن حققت الانتصار في مواجهة الذهاب بدور الثمانية للمسابقة الأغلى محليا … حيث أنهى السيب مواجهته أمام صحم بالانتصار 1/صفر عبر هدف عكسي من المدافع عبدالعزيز الشموسي لاعب صحم في اللقاء الذي جمعهما بساحة ستاد السيب ، فيما تمكن عبري من تخطي السويق عبر هدف جميل للاعبه يوسف الغافري من أرضية مجمع عبري ، أما ظفار فتمكن من تجاوز المصنعة بثنائية نظيفة عبر نجميه حارب السعدي وعبدالله فواز من ساحة مجمع السعادة بمحافظة ظفار ، في حين أنهى النهضة مواجهته أمام الاتحاد بالفوز 2/1 عبر علي صلاح (هدف عكسي) في شباك الاتحاد ومنصور النعيمي من ركلة جزاء وسجل هدف الاتحاد مؤيد عوض من أرضية مجمع البريمي .

صاحب الأرض يكسب

المتتبع لنتائج الجولة الأولى من دور الثمانية ( ذهاب ) يجد أن الأرض لم تخذل أصحابها في المباريات الأربع ، بل وقفت بجانبهم رغم غياب الجماهير عن مدرجات ملاعب المباريات ، الأمر الذي يجعل الحمل على أصحاب الارض في مباريات الذهاب أكبر عن ذي قبل خاصة في ظل حدة التنافس المتوقعة في تلك الأمسية ، حيث إن ثلاث مباريات من الأربع انتهت بالفوز دون أن يلج مرمى الفائز هدف يعكر صفو مباريات الإياب ، وأعني هنا فوز ظفار على المصنعة (2/صفر) والسيب على صحم (1/صفر) وعبري على السويق (1/صفر) ، أما نتيجة مباراة النهضة والاتحاد ستكون حساباتها مختلفه تماما عن المباريات الثلاث السابقة ، حيث إن الاتحاد تمكن من تسجيل هدف في شباك النهضة وهو ما سيكون محفزا للفريق الاتحادي ومقلقا لفريق النهضة الذي واجه فريقا عنيدا لولا الاخطاء الفردية التي صاحبت الخط الخلفي في دقائق المباراة الحاسمة ، ومن هنا فإن النهضاوية يدركون تماما بأنهم ليسوا في مأمن من تطلعات الفريق الاتحادي الذي جاء لدوري الاضواء وهو يمني النفس بأن يكون رقما صعبا هذا الموسم وهو يسير في ذات الهدف حتى الآن ، حيث إن فوز الاتحاد بهدف نظيف يعني إقصاء النهضة من المسابقة من دور الثمانية على عكس الموسم الماضي الذي وصل فيه إلى المربع الذهبي قبل أن يصطدم بظفار ويخرج دون أن يخسر لكن التعادل الإيجابي 1/1 على أرضية مجمع البريمي كان كفيلا بأن يعصف بتطلعات العنيد ووضعه خارج حسابات النهائي الحلم .

رحلة جديدة

رحلة جديدة تنتظر الفرق الثمانية في مرحلة الإياب ، الجميع يدرك بأن الحظوظ باتت تصب في مصلحة الفرق التي حققت الانتصار في الجولة الماضية ، إلا أن ذلك لم يحسم أمر الصعود للمربع الذهبي نهائيا ، بل وضع الجميع بكفتي ميزان ، شريطة أن يعمل كل فريق في تحقيق الهدف الذي يحقق له مبتغاه في النهاية ، صحيح أن أكثر من 70% من مسألة التأهل تصب في مصلحة الفرق الفائزة في الذهاب لكن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل وخاصة في مباريات الكأس ، دائما تحدث فيها مفاجآت قد تنهي طموحات فرق كانت تحتاج إلى وقت قليل فقط لتحقيق الهدف المنشود ، لكن النهاية لم تكن بذات الفرحة المنتظرة ، فمن يدري ماذا تخبئ رحلة الإياب للكأس الغالية ، خاصة وأن المستوى بين الفرق الثمانية لم يكن به فرق كبير بقدر ما هي جزئيات صغيرة عمل عليها مدربو الفرق وطبقها اللاعبون في الميدان بشكل أفضل عن نظرائهم في الفرق الخاسرة ، ومن هنا فإن ما قدمه صحم والاتحاد والمصنعة جيد إلى حد ما؛ خاصة وأنهم يلعبون خارج الديار ، بينما لم يقدم السويق أي شيء يذكر أمام عبري واستحق الخسارة التي عصفت بالكثير من الجوانب وتسببت في الكثير من القرارات العاجلة آخرها استقدام العراقي حكيم شاكر ليقود أصفر الباطنة في المرحلة القادمة إن شاء الله تعالى .

رشيد جابر : مباراة الذهاب انتهت وعلينا التركيز وبذل مجهود أكبر في الإياب

قال رشيد جابر مدرب ظفار عن فوز فريقه على المصنعة بثنائية نظيفة في ذهاب دور الثمانية للكأس الغالية : طموحاتنا كبيرة في الحصول على اللقب للموسم الثاني على التوالي ، وسنعمل على السير قدما في المسابقة بشكل مثالي ، مباراة الذهاب أمام المصنعة ليست بمثابة حسم الصعود ، ولا زال الأمر مهم ولا زالت هناك مباراة على ملعب المصنعة وبالتالي يجب أن يكون التركيز أكبر والمجهود أكبر ، المصنعة فريق ليس بالسهل يمتلك لاعبين شبابا ووضعه جيد ، نركز حاليا على مباراة الدوري أمام صحم في الجولة التاسعة ، وبعدها نبدأ التجهيز لمباراة المصنعة بشكل مثالي وفق ما تحتاجه المباراة .

محسن درويش : أنهينا الشوط الأول بنجاح وعلينا التحضير لمواجهة الإياب بشكل مثالي

عبر محسن درويش مدرب النهضة عن سعادته بالفوز على الاتحاد في لقاء الذهاب بدور الثمانية للمسابقة الغالية؛ وقال: سعيد جدا بعطاء اللاعبين وبالفوز الصعب ، المباراة كانت صعبة كما توقعناها لأن أسلوب الاتحاد واضح هو غلق المساحات والاعتماد على المرتدات والكرات الطويلة ، الهدف المبكر الذي ولج مرمانا وضعنا في مأزق وأربك الحسابات أكثر وساهم في فقدان عدد من اللاعبين للتركيز المطلوب وزاد من استعجالهم ، بين الشوطين تحدثنا مع اللاعبين في الجوانب الفنية وأجرينا بعض التغييرات بين الشوطين ساهمت في أن يظهر الفريق بشكل مختلف واستطعنا قلب النتيجة وهذا هو أهم شيء من خلال تحقيق الفوز في ملعبنا ، أنهينا الشوط الأول بنجاح في الذهاب والصعود لا زال بين الفريقين ومفتوح لكافة الاحتمالات ، الشوط الثاني في مباراة الإياب ولن تكن مباراة سهلة ، حيث إن الاتحاد يسعى أن يسجل ويصعد ، وهذا هدفنا كذلك ، سنجهز الفريق من كافة الجوانب النفسية والبدنية حتى يكون حاضرا بشكل مثالي في الإياب ، وفي النهاية هي كرة قدم تعودنا عليها المفاجآت ولكننا سنعمل على الحد منها وسنبارك للفائز بنهاية المطاف .